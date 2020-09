Aubameyang rinnova, all’Arsenal altri tre anni

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Pierre-Emerick Aubameyang resta all’Arsenal. L’attaccante

gabonese sempre al centro di voci di mercato ha ufficializzato

il rinnovo con i Gunners per altre tre stagioni. L’ha annunciato

lo stesso Aubameyang con una diretta sui social del club della

Premier: “Finalmente ho firmato: sono molto felice di restare

qui, è casa mia” le parole del giocatore, club e l’ambizione di

voler alzare tanti trofei. Arrivato all’Arsenal nel gennaio del

2018 dal Borussia Dortmund, Aubameyang ha segnato 72 gol con i

Gunners in tutte le competizioni. “La firma per questo club

speciale non è mai stato un dubbio -, ha aggiunto Aubameyang al

sito ufficiale del club -. Credo nell’Arsenal. Possiamo

realizzare grandi cose insieme”, ha proseguito. Il suo contratto

era in scadenza a giugno 2021. (ANSA).



—

