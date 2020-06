Audiweb, ai siti di news un ‘tesoretto’ di contatti

Audiweb ha reso disponibile sul sito il nuovo report Audiweb Week con la sintesi dei dati dell’audience online della settimana tra l’1 e il 7 giugno 2020 degli editori aderenti alla rilevazione Audiweb Daily / Weekly e che hanno instrumentato il TAG/SDK per l’attivazione della componente censuaria.

Contestualmente è stata elaborata un’analisi dell’andamento delle categorie di siti più rilevanti – News & Information (con la principale sotto-categoria Current Events & Global News che ha fatto da traino per l’intera categoria), Home & Fashion, Entertainment, Family Lifestyle – e iscritti alla rilevazione Audiwed Weekly, così da rappresentare in modo in modo completo e dettagliato quanto e come le audience siano state influenzate dai principali eventi del periodo di emergenza Covid-19, dalla Fase 1 che segnava l’inizio del lockdown per tutta l’Italia, all’inizio della Fase 3 di “nuova normalità”.

L’analisi delle tendenze è stata elaborata partendo dalle variazioni medie dei siti in tutte le settimane dal 17 febbraio al 7 giugno rispetto al periodo di pre-emergenza (settimana media 20/1-16/2). Le tendenze delle singole categorie sono osservate ponendo come indice il valore delle settimane precedenti (indice 100: media delle 4 settimane 20/01-16/02).

La curva complessiva – relativa ai siti delle categorie analizzate – sintetizza l’andamento generale delle audience nelle varie fasi di emergenza Covid-19: lo slancio iniziale, all’avvio della prima Fase di emergenza, con variazioni elevatissime (indice = 170) che si sono via via ridimensionate ma con picchi evidenti in corrispondenza di eventi decisivi, fino a tendere verso la “nuova normalità”, caratterizzata da dati più contenuti rispetto all’impennata iniziale, ma ancora leggermente più elevati rispetto alla media delle settimane pre-emergenza. Il sito dell’Agenzia ANSA, www.ansa.it, conserva il 13% di quanto raggiunto durante la pandemia.

