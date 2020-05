Fascicolo sanitario elettronico temporaneamente fuori uso. “A seguito di indispensabili interventi di aggiornamento – spiega una nota dell’Ausl Romagna – non sarà utilizzabile per il pubblico, dalle 19 di giovedì 28 maggio alle 8 di sabato 29 maggio, né per consultazione né per pagamento e prenotazioni”. L’azienda “si scusa con l’utenza per il possibile disagio, sebbene l’intervento sia motivato a migliorare ulteriormente il servizio”.