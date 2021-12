Australia con Usa, non invierà diplomatici a Pechino 2022

Condividi l'articolo

L’Australia non invierà alcun rappresentante diplomatico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo ha annunciato il primo ministro Scott Morrison unendosi al boicottaggio diplomatico statunitense dell’evento in segno di protesta contro la violazione dei diritti umani.

“L’Australia non farà un passo indietro dalla ferma posizione che ha preso in difesa dei suoi interessi e ovviamente non sorprende che non invieremo nostri rappresentanti ai Giochi”, ha detto Morrison.



