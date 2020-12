Austria: Corte costituzionale consente suicidio assistito

(ANSA) – BOLZANO, 11 DIC – La Corte costituzionale

austriaca ha dichiarato incostituzionale la punibilità del

suicidio assistito. Il reato è in contrasto con il diritto

all’autodeterminazione, stabilisce la Corte suprema in una

sentenza resa pubblica in serata. L’omicidio su richiesta resta

invece vietato. La politica dovrà ora stabilire entro un anno la

nuova cornice normativa, visto che il divieto del suicidio

assistito sarà sospeso il primo gennaio 2022, informa l’agenzia

Apa. (ANSA).



