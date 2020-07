Austrian Open: Jimenez crolla, Paratore rallenta

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Miguel Angel Jimenez crolla, Renato

Paratore rallenta. Il moving day dell’Austrian Open, torneo in

combinata dell’European e del Challenge Tour di golf non sorride

allo spagnolo e neanche all’azzurro. Entrambi 12/i con 210 (-6)

sono distanti cinque colpi dallo scozzese Marc Warren e dal

tedesco Nicolai Von Dellingshausen, nuovi leader con 205 (-11).

Ad Atzenbrugg, vicino Vienna, Jimenez (in testa dopo il secondo

giro) paga un brutto parziale chiuso in 77 (+5). Qualche

difficoltà anche per Paratore (75, +3), autore di un solo birdie

e 4 bogey.

Chance per il titolo anche per lo scozzese Connor Syme,

l’olandese Darius Van Driel e lo spagnolo Sebastian Garcia

Rodriguez, cugino del campione Sergio, tutti 3/i con 206 (-10).

E ora il gran finale con Paratore chiamato alla rimonta nel

primo torneo post lockdown sui massimi circuiti europei del

green maschile. (ANSA).



—

