Auto: ancora due podi per la Peugeot di Arduini e Bodega

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Sul tracciato di Varano De Melegari,

teatro del quinto atto dell’ATCC, Massimo Arduini e Giuseppe

Bodega sono stati ‘abili naviganti’ a bordo della PEUGEOT

308TCR, capaci entrambi di portare a casa due ottimi terzi sotto

una pioggia torrenziale.

Il weekend parmense era iniziato nel migliore dei modi, con la

PEUGEOT 308TCR che ha firmato il

miglior crono in tutte le sessioni di prove libere. Un dominio

confermato anche nelle qualifiche,

dove Arduini e Bodega si sono imposti con un giro perfetto,

distanziando il primo degli avversari di

ben 8 decimi. Un’errata interpretazione del regolamento, però,

ha portato la vettura del duo

lombardo sull’ultima casella della griglia di partenza, quando è

stato contestato un cambio di

gomme non previsto dalle norme, ma che non aveva portato in ogni

caso ad alcun miglioramento

cronometrico. In Gara 1, Bodega è stato così costretto ad una

rimonta dal fondo dello schieramento su una pista quasi

allagata. Sorpasso dopo sorpasso, il pilota di Lecco grazie ad

un ritmo indiavolato è arrivato ad insidiare la seconda

posizione assoluta di Ghermandi, transitando di gran carriera

sotto la

bandiera in un emozionante arrivo al fotofinish. Copione simile

per Massimo Arduini, scattato

come un fulmine in Gara 2 dalla seconda fila e a lungo secondo

in gara. Autore di uno spettacolare

traverso recuperato d’esperienza all’uscita della prima chicane,

sotto l’acquazzone di Varano

Arduini le ha provate tutte per tenere la sua PEUGEOT davanti

alle vetture rivali dotate di ABS e

TC, ma è stato costretto a cedere la piazza d’onore a Ghermandi

nelle battute finali, a causa di

una manovra dell’avversario. Nonostante un passo decisamente più

veloce ha concluso al terzo posto la corsa che ha chiuso il

weekend dell’ATCC all’Autodromo di Varano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte