Auto: bis di Merli al fotofinish al 55° Trofeo Luigi Fagioli

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Sfide appassionati e spettacolari

hanno animato le due gare del 55° Trofeo Luigi Fagioli, il 2°

round di Campionato Italiano Velocità Montagna che si è svolto

sui 4.150 metri che uniscono la cittadina medievale alla

località Madonna della Cima, con la meticolosa e professionale

organizzazione del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche.

Tanti spettatori hanno potuto vivere in diretta streaming e TV

le emozioni delle due gare. Ha vinto Christian Merli che sulla

Osella FA 30 Zytek EVO LRM ha dovuto attaccare a fondo per

contenere gli scatenati attacchi di Simone Faggioli sulla Norma

M20 FC. Merli ha così portato a tre i successi a Gubbio dopo

quello del Masters FIA nel 2018 e quello del 2019. Tra il

trentino della Vimotorsport ed il fiorentino di Best Lap i

distacci sono stati 21 e 39 centesimi di secondo nelle due

salite di gara. Terza piazza per il tenace Domenico Cubeda che

ha mostrato uno smagliante stato di forma ed un eccellente

feeling con l’Osella FA 30 al debutto stagionale dopo quasi 10

mesi di stop. Per il podio sono state accese le sfide tra Cubeda

e gli altri agguerriti piloti Osella Francesco Conticelli, il

siciliano a cui in gara 2 qualche sbavatura è costata cara ed il

trentino Diego Degasperi che soprattutto nella prima salita ha

faticato oltre il dovuto con le regolazioni dell’avantreno della

sua FA30.

“Una gara dal ritmo davvero elevato dove sapevamo bene che non

erano consentite indecisioni – ha dichiarato Merli – abbiamo

chiesto il massimo alla nostra prototipo monoposto perfettamente

supportata dal lavoro delle gomme Avon. Tutta la squadra ha

svolto un eccellente lavoro, prima della gara e soprattutto dopo

le prove. Simone come sempre è stato un avversario fortissimo”.

(ANSA).



