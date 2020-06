Auto contro albero, un morto a Imola

(ANSA) – BOLOGNA, 21 GIU – Incidente mortale la scorsa notte, intorno alle 2, in località Ponticelli a Imola, nel Bolognese.

Per ragioni ancora da chiarire mentre percorreva via Montanara un’auto ha sbandato ed è finita contro un albero. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno estratto il conducente, in collaborazione con i sanitari del 118, unico occupante della vettura. Malgrado i tentativi di rianimazione l’uomo è deceduto.

Sul luogo del sinistro oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 presenti con automedica, ambulanza e elisoccorso, sono intervenuti i Carabinieri di Imola.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte