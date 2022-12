Auto contro moto, un morto e un ferito gravissimo

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 11 DIC – Una persona, di giovane età, che

viaggiava a bordo di una moto scontratasi con un’auto è morta

questa mattina. La persona era insieme con un altro centauro le

cui condizioni sono giudicate gravissime. E’ avvenuto lungo la

strada Napoleonica all’incrocio con via Pozzecco, nel comune di

Talmassons (Udine).

Dopo l’allarme lanciato con una telefonata al Nue112, gli

operatori hanno informato la sala operativa della Sores da dove

sono stati inviati immediatamente sul posto l’equipaggio di

un’ambulanza, proveniente da Codroipo, e l’elicottero di

soccorso. Sono state allertate immediatamente anche le forze

dell’ordine e i vigili del fuoco (sul posto dei Vigili del Fuoco

volontari di Codroipo).

Sono in corso gli accertamenti, e i rilievi, per ricostruire

la dinamica dell’ incidente. (ANSA).



