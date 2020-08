Auto contro scooter nel Forlivese, un morto e un ferito

(ANSA) – FORLÌ, 01 AGO – Un morto e un ferito grave: è il

bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle 6.30

sulla cervese, la strada che collega Forlì al mare, nei pressi

della frazione di Caserma. A perdere la vita un uomo di 59 anni,

che era a bordo di uno scooter, originario del sud Italia e

residente a Cesenatico. Gravemente ferita anche una ragazza di

23 anni, residente a Forlì e di origine senese, che guidava

un’auto.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, la 23enne,

diretta verso Forlì, nell’affrontare una curva ha perso il

controllo dell’auto, una Ford Fiesta, finendo fuori strada. Dopo

avere percorso diverse decine di metri in un fossato, l’auto,

priva di controllo, è improvvisamente tornata sulla sede

stradale centrando lo scooter del 59enne che proveniva in

direzione opposta. Nulla da fare per l’uomo, morto sul colpo. Lo

scooter ha sfondato il parabrezza della vettura, provocando

gravi ferite alla conducente, trasportata dal personale del 118

al trauma center di Cesena, in codice di massima gravità. La

strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con

ripercussioni sull’intenso traffico del fine settimana. (ANSA).



