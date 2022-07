Auto: crolla mercato europeo, in 6 mesi -13,7%

Condividi l'articolo

Nel mese di giugno in Europa Occidentale (Ue più Paesi Efta più Regno Unito) sono state immatricolate 1.066.137 auto, il 16,8% in meno dello stesso mese del 2021. Nei primi sei mesi dell’anno le immatricolazioni sono 5.597.656 unità, in calo del 13,7% sull’analogo periodo dell’anno scorso.

In particolare, il gruppo Stellantis ha immatricolato a giugno più Efta più Regno Unito 215.439 vetture, il 16,5% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è stabile al 20,2% (era 20,1%). Nei sei mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.087.879, in calo di poco più del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La quota è in calo dal 21,3% al 19,4%.



