AUTO DANNEGGIATE ATTORNO ALL’OSPEDALE DI RIMINI, L’AUSL RINGRAZIA I CARROZZIERI PER LE RIPARAZIONI

“In merito alle notizie relative alla donazione dell’Anaao, per le riparazioni delle automobili dei medici danneggiate nei giorni scorsi attorno all’Ospedale di Rimini – dice una nota dell’AUSL Romagna – la Direzione Aziendale esprime il proprio autentico ringraziamento al sindacato per il bel gesto compiuto, significativo da un punto di vista sia simbolico (solidarietà tra colleghi) sia sostanziale vista la somma messa in campo.

Contestualmente la Direzione esprime – prosegue il comunicato AUSL – inoltre, il rammarico per non disporre attualmente di strumenti che consentano di intervenire in alcun modo, come Azienda, per fornire un ristoro ai colleghi colpiti. Nonostante una approfondita e ampia analisi della situazione infatti, le polizze stipulate dall’Azienda non contemplano la possibilità di aperture di sinistri in questo caso, anche in relazione al fatto che la maggioranza degli episodi si è verificata in spazi non aziendali.

Si ribadisce comunque l’intendimento – conclude la nota dell’AUSL Romagna – peraltro già espresso, di studiare e mettere in campo ogni possibile nuova forma di tutela per i dipendenti”.