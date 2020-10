Auto e ambulanza si scontrano nel Bolognese, 5 feriti

(ANSA) – BOLOGNA, 15 OTT – Incidente, intorno alle 18.15,

sulla Statale Porrettana a Sasso Marconi, nel Bolognese.

Coinvolti nell’impatto due veicoli e un’ambulanza che, dopo

l’urto, si è ribaltata finendo poi su un fianco. Cinque le

persone ferite: tre erano a bordo del mezzo di soccorso, due

sono estratte dalle lamiere delle auto dal 118 e dai Vigili del

fuoco. Tutte sono state soccorse e portate all’Ospedale

Maggiore, a quanto si apprende una risulterebbe in gravi

condizioni.

Ancora in corso i rilievi per chiarire la dinamica dello

scontro, avvenuto all’altezza di Pontecchio Marconi. Sul posto

anche Carabinieri e Polizia locale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte