Auto elettriche in carsharing per i dipendenti Philip Morris

(ANSA) – BOLOGNA, 16 SET – Si svolge in questi giorni la ‘Settimana Europea della Mobilità’, giunta alla sua 19/a

edizione. Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna

aderisce all’iniziativa inaugurando il primo punto di sosta del

servizio di carsharing Corrente al di fuori dei centri urbani

di Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno. Grazie alla

partnership tra l’azienda e Corrente (servizio gestito dal

Gruppo Tper spa), il sistema di mobilità condivisa consentirà a

tutti i dipendenti dello stabilimento di Crespellano di

avvalersi di 280 veicoli elettrici, che potranno essere

ricaricati nei parcheggi dedicati ai veicoli Corrente. Sarà

infatti possibile iniziare e concludere il noleggio anche nei

due nuovi parcheggi individuati nello stabilimento. Inoltre, i

dipendenti di Philip Morris potranno beneficiare del servizio a

una tariffa agevolata in qualità di abbonati annuali Tper.

“Il servizio, di cui da oggi potranno usufruire le oltre

1.600 persone che lavorano nel nostro stabilimento, è un

ulteriore passo verso una mobilità green e dimostra il nostro

continuo impegno per essere un’azienda sostenibile”, ha spiegato

Oleksiy Lomeyko, director operations di Philip Morris

Manufacturing & Technology Bologna. Le persone di Philip Morris

che effettueranno spostamenti per esigenze lavorative potranno

utilizzare qualsiasi auto del carsharing, il cui costo verrà

addebitato all’azienda, permettendo una riduzione notevole di

emissioni di CO2 e costi. Il servizio sarà incentivato anche

attraverso la distribuzione di minuti gratuiti a coloro che

utilizzeranno con più frequenza i mezzi di mobilità sostenibile.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte