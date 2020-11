Auto: fratelli Nucita vincono finale nazionale Aci sport Cup

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Il 39° Trofeo ACI Como gara

organizzata da AC Como si è confermato uno degli appuntamenti

rallistici dell’anno più importanti a livello nazionale con un

record assoluto di piloti partecipanti grazie alla validità come

Finale Nazionale ACI Sport Italia Rally Cup.

A vincere tra la prestigiosa coppa è stato Andrea Nucita insieme

al fratello Giuseppe a bordo della Hyundai i20 R5. Il siciliano

ha terminato al primo posto una gara molto tirata, iniziata nel

modo peggiore causa un problema al turbo, e poi condotta tutta

in rimonta. Secondo nella classifica della finalissima ha

concluso Luca Bottarelli, in coppia con Walter Pasini su Skoda

Fabia R5. Il bresciano, ha lottato sul filo dei decimi contro il

siciliano, ma ha dovuto dire addio al successo anche a causa di

un testacoda sull’ultima prova speciale. A testimonianza

dell’incertezza della gara, Bottarelle ha concluso a soli 2″5 da

Nucita.

Nella classifica di coppa hanno poi chiuso nell’ordine Giacomo

Scattolon con Giovanni Bernacchini sulla Fabia R5. Il pavese ha

pagato una scelta di gomme iniziale poco indicata faticando nel

trovare il ritmo giusto. Dietro di lui sempre tra i finalisti

termina Andrea Carella con Massimo Bizzocchi, a 44”3 dalla

vetta, attardato nella prima frazione di questa seconda

giornata, da un testacoda che gli ha fatto perdere circa 15”.

Gara difficile per il piacentino che però ottiene il Trofeo

Pirelli Accademia tra i 30 iscritti presenti alla gara di Como.

Quinta posizione per un bravo Riccardo Pederzani affidato alle

note di Lino Battaglia, componente del Six Pack del Cir Junior

2020, che chiude in testa all’Under 25.

La corsa di Como ha poi raccontato tante storie come quella

riguardante il francese Adrien Fourmaux in coppia con Renauld

Jamoil su una Ford Fiesta R5 ufficiale. La giovane promessa del

rallismo transalpino seguito ufficialmente da M-sport, il team

che porta le Ford nel Mondiale Rally, ha alla fine realizzato il

miglior tempo assoluto nella classifica combinata comprendente i

finalisti e gli altri iscritti. (ANSA).



