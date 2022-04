Auto fuori strada, muore 15enne, feriti i genitori

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 APR – Un ragazzino di 15 anni, Marco

Lelli Ricci, di Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna,

è morto, e i suoi genitori sono rimasti feriti in un incidente

avvenuto ieri sera poco dopo le 21 in via Nuova a Pilastrello,

nel Centese, in provincia di Ferrara. L’auto, condotta da uno

dei genitori, per cause in corso di accertamento da parte dei

carabinieri della compagnia di Cento, sarebbe finita fuori

strada in un tratto in cui sono in corso lavori. Secondo quanto

ricostruito ieri sera, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato tra

le lamiere dell’auto: soltanto l’arrivo dei vigili del fuoco e

un lavoro di almeno un’ora hanno consentito ai soccorritori di

estrarre, senza vita, il suo corpo. Soccorsi i genitori,

trasportati entrambi in elicottero all’ospedale Maggiore di

Bologna, non sono in pericolo di vita.

La giovane vittima era una promessa del basket. Era

cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Virtus

Pallacanestro Bologna, dove ha militato fino allo scorso

settembre per poi passare alla Granarolo Basket Village.

Entrambe le società hanno espresso cordoglio per la scomparsa

del ragazzo, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 19 maggio.

(ANSA).



