Auto fuori strada nel Cuneese, vittime avevano 22 e 23 anni

Condividi l'articolo









(ANSA) – CUNEO, 24 OTT – Sono Enrico Olivero, 22 anni, e

Paolo Salvatico, di 23, le vittime dell’incidente stradale

avvenuto nella serata di ieri a Brossasco, nel Cuneese.

Viaggiavano su una Mercedes di colore bianco che, per cause in

corso di accertamento, è finita fuori strada, schiantandosi dopo

un volo di trenta metri nel greto del torrente Variata, che da

il nome all’omonima valle.

Le due vittime viaggiavano con altri tre giovani, due ragazzi

e una ragazza. Gravi i primi due, ricoverati all’ospedale di

Cuneo, la terza è stata trasportata in codice giallo

all’ospedale di Savigliano. Sul posto sono intervenuti anche i

sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno rimosso i resti

dell’auto con una gru. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte