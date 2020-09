Auto: il Civm in Sardegna per la 59^ Alghero – Scala Piccada

(ANSA) – ROMA, 10 SET – Il Campionato Italiano Velocità

Montagna approda in Sardegna e dall’11 al 13 settembre sarà la

59^ Alghero – Scala Piccada il 4° round della massima serie

tricolore con validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna

nord e sud. Le vigenti normative sanitarie non permettono la

presenza di pubblico, ma gli organizzatori dell’Automobile Club

Sassari sono pronti a far vivere ogni fase del week end

algherese in live streaming ed in diretta TV, saranno molti i

servizi che si susseguiranno a partire dal pomeriggio di venerdì

11 settembre sui canali social @CIVelocitaMontagna e

@Scalapiccada e grazie alla collaborazione di Tuttomotorinews su

Canale Italia (83 ddt) Sky 821 e MS Channel (Sky 814), oltre ai

continui aggiornamenti su acistport.it e Aci Sport TV su

YouTube.

Presso il Comune di Alghero è stato presentato l’evento sportivo

che vivrà la fase clou nel fine settimana sardo. Si inizia

venerdì 11 con le operazioni preliminari e le verifiche tecniche

che si terranno presso il paddock allestito sul Lungomare

nell’ampio Piazzale della Pace, stessa location del parco

assistenza del Rally Italia Sardegna. (ANSA).



