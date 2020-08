Auto: il Mini Challenge corre sul circuito di Misano

(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Per il suo secondo round, il MINI

Challenge è approdato sul circuito di Misano dando vita ad un

weekend rovente, con due gare combattute e incerte fino al

traguardo, in puro stile MINI.

Si dimostrano sempre più competitivi anche i giovani allievi

della neonata MINI Challenge Academy, che stanno crescendo sotto

l’occhio vigile dell’ex pilota di Formula 1 Gianni Morbidelli.

Gustavo Sandrucci (Maldarizzi Automotive by Melatini Racing) ha

dominato il sabato, siglando pole position, vittoria e giro

veloce in gara. Il forte pilota viterbese, campione in carica

del MINI Challenge, si è fatto bruciare allo start da Alessio

Alcidi (MINI Roma by CAAL Racing), balzato subito al comando con

un grande scatto dalla terza casella, incalzato da Ivan

Tramontozzi (Sarma by Progetto E20 Motorsport). Alla fine del

primo giro, però, Gustavo Sandrucci (Maldarizzi Automotive by

Melatini Racing) era già al comando e da allora non ha più

mollato la testa della gara, conquistando la seconda vittoria

della stagione, che lo conferma in vetta alla classifica di

campionato.

Grande lotta anche nella classe Lite, che schiera i

giovanissimi talenti della nuova MINI Challenge Academy, seguiti

direttamente dall’ex pilota di Formula 1 Gianni Morbidelli.

Terza vittoria su tre gare per Giorgio Amati (MINI Roma/Milano

by Promodrive), bravo a imporsi sull’italo-macedone Adam Sascha

(MINI Roma/Milano by Promodrive), mentre il campione italiano di

kart del 2014 Marco Iannotta (MINI Roma/Milano by Promodrive) ha

festeggiato il debutto nel MINI Challenge con un bel podio.

Quarta piazza per Ugo Federico Bagnasco (MINI Roma/Milano by

Promodrive), dopo qualche difficoltà nelle prove, con Giacomo

Parisotto (MINI Roma/Milano by Promodrive) a completare la

classifica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte