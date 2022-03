Auto: il Rally Italia Talent 2022 parte dalla Sicilia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Chiusa con grande soddisfazione

l’annata 2021 nonostante le problematiche causate dalla

pandemia, Aci Rally Italia Talent è pronto a iniziare una nuova

avvincente stagione con Suzuki Swift Sport Hybrid gommate Toyo

nel ruolo di Auto Ufficiale. Oggi e domani domenica 27 marzo si

correrà in terra siciliana presso l’Autodromo di Pergusa (EN) la

prima delle nove selezioni regionali in programma in questa 9^

edizione.

La stagione rally 2021 è stata molto difficile per tutti i suoi

attori causa emergenza Covid che ne ha ostacolato il suo

regolare svolgimento a tutti i livelli, pur tuttavia sono state

portate regolarmente a termine tutte le 9 Selezioni regionali

previste, nonché la Semifinale e la Finale. “Un grazie

particolare – affermano gli organizzatori – al presidente Aci,

Sticchi Damiani, al Presidente di Suzuki Italia, Nalli, al

direttore per lo Sport in ACI, Ferrari e al direttore Generale

di Aci Sport, Rogano che hanno permesso la regolare conclusione

dell’edizione 2021.

Largo ai giovani: in questa edizione Aci Rally Italia Talent

integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da Aci e

Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia

compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport

Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l’ebbrezza della

guida affiancato dagli istruttori di Aci Rally Italia Talent

tutti grandi campioni di rally. Questa iniziativa vuole, da una

parte, stimolare la passione per i motori nei giovani e,

dall’altra, formare gli automobilisti di domani. Grazie

all’iniziativa Rally Talent Ability Rally senza Barriere,

affiliata all’ACI e riconosciuta dal CONI, le persone con

disabilità potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi

di ACI Rally Italia Talent sfidando gli altri concorrenti ad

armi pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro

disposizione da Suzuki Italia, dotata di un allestimento

particolare studiato con la collaborazione dell’azienda

Handytech di Moncalvo d’Asti.

Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito

ww.rallyitaliatalent.it per le 8 Selezioni regionali ancora da

disputare della nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022

sempre con tassa ridotta a 55 euro. (ANSA).



