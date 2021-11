Auto in fiamme, carabinieri estraggono una donna a Fidenza

Condividi l'articolo









Una donna di 30 anni è stata estratta dalla sua auto in fiamme, dopo un incidente stradale, grazie all’intervento di due carabinieri. E’ successo all’1.30 della notte a Fidenza (Parma) sulla via Emilia e la donna è stata portata in ospedale, dove è in prognosi riservata. A San Faustino un’Audi A5 che viaggiava a forte velocità ha tamponato una Fiat Punto, guidata dalla 30enne. La sua auto, per l’impatto, è andata a impattare contro i pali di un distributore di benzina, lì vicino.

Alcuni passanti hanno chiamato il 112 e una gazzella del radiomobile di Fidenza è intervenuta, quando la Punto stava già bruciando. I militari hanno estratto la donna, priva di sensi e poi l’hanno affidata al 118. Le fiamme, che hanno distrutto la macchina, sono state domate dai Vigili del Fuoco. L’autista dell’Audi, che ha riportato lesioni lievi, è rimasto sul posto e poi anche lui portato in ospedale per accertamenti. Le vetture sono state sequestrate. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte