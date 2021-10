Auto in fiamme sotto Traforo Gran Sasso, illesi occupanti

Condividi l'articolo









(ANSA) – PESCARA, 15 OTT – Un veicolo alimentato a gasolio

ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto stamani

intorno alle 8.30 nella galleria del Gran Sasso in direzione

Roma. Fortunatamente illesi i tre occupanti del mezzo che si si

sono messi in salvo mentre la squadra antincendio di Strada dei

parchi, concessionaria di autostrade A24 e A25, giunta sul posto

ha domato in breve tempo le fiamme.

Il tunnel del Gran Sasso in direzione Roma, come sottolinea

una nota di Sdp, è stata riaperta al traffico circa 20 minuti

dopo. L’incidente ha provocato una coda di un chilometro che è

stata smaltita alla riapertura. Sul posto sono intervenuti i

Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per verificare le cause

dell’incendio. (ANSA).



