Auto: in gare Mugello c’è Arthur Leclerc fratello di Charles

(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 02 OTT – C’è un altro Leclerc

che corre in pista, è Arthur, 20 anni fratello più giovane del

driver Ferrari di F.1, Charles Leclerc. Corre in una categoria

addestrativa, la Formula Regional, monoposto a ruote scoperte

simili alla F.3. In questa fase del campionato il giovane pilota

monegasco è secondo in classifica generale. Oggi Arthur è sceso

in pista per due sessioni di prove libere dove il danese Olivier

Rasmussen, col crono di 1’41”580, lo ha battuto per soli 56

millesimi. Domani le prove di qualificazione e nel pomeriggio

gara-1.La domenica gara-2 e gara-3.

Nelle altre categorie del weekend al Mugello, dove vigono

ancora le limtazioni Coronavirus, entra nel vivo anche il

campionato italiano Gran Turismo Sprint al secondo round

stagionale, che ha visto svettare in cima alla graduatoria dei

tempi di entrambi i turni, l’equipaggio leader del campionato,

composto da Mattia Drudi e Riccardo Agostini su Audi che col

tempo di 1’48”344, ottenuto nelle prove del pomeriggio, si sono

imposti sulla Ferrari 488 GT3 di Giorgio Roda e Alessio Rovera e

sulla Mercedes Amg GT3 di Lorenzo Ferrari e Loris Spinelli. In

Formula 4 è stato del brasiliano Gabriel Bortoleto Oliveira il

miglior tempo di 1’47”728, in Euroformula si è imposto il

tedesco Sebastian Estner con 1’36”971. Infine nel Porsche

Carrera Cup Italia, Simone Iaquinta ha ottenuto il miglior

risultato di oggi girando in 1’50”176. (ANSA).



