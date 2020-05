Auto in una scarpata, Vvf recuperano due persone

Dopo essere finiti con l’auto fuoristrada ieri notte, due persone sono state recuperate, dai Vigili del fuoco che si sono calati, per una ventina di metri, in una scarpata. È accaduto a Fontanelice, in provincia di Bologna. Secondo la ricostruzione, a chiamare il 115 sono stati i Carabinieri che hanno prestato il primo intervento dopo l’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte in via Montanara Ponente. L’auto stava percorrendo la strada in direzione Castel del Rio quando, per cause al vaglio dei militari, ha sbandato, superato il parapetto ed è precipitata nella scarpata. Condcente e passeggero sono riusciti a uscire, ma per recuperarli è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuco che hanno eseguito una manovra speleo-alpino-fluviale, con funi e imbracature. I due, feriti ma non in modo grave, sono stati assisti dal 118 che li ha accompagnati in ospedale.

