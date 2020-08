Auto: la 58/a Svolte di Popoli è pronta a partire

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – La 58^ Svolte di Popoli è entrata nel

vivo con la giornata dedicata alle ricognizioni, che hanno

offerto spunti interessanti in anteprima a quelle che saranno le

sfide di vertice e le due gare del terzo round di Campionato

Italiano Velocità Montagna, terzo appuntamento della serie

cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e secondo per il

girone sud ed anche per il Tricolore “Bicilindriche”. I 142

concorrenti ammessi al via delle prove, hanno raccolto dati

importanti per le scelte da fare in gara, sui 7.530 metri di

tracciato abruzzese, durante le due manche di ricognizione. La

prima delle due salite di gara scatterà domani, domenica 30

agosto alle 9.30.

Christian Merli ha fatto segnare il miglior riscontro di

giornata in 3’01″85. Il pilota trentino della Vimotorsport sula

Osella FA 30 EVO Zytek LRM ufficiale ha provate delle diverse

soluzioni d’assetto e delle diverse soluzioni di gomme Avon per

puntare al successo in gara, dove il duello di punta sarà quello

con Simone Faggioli. Proprio il pluri campione fiorentino della

Best Lap ha raccolto il maggior numero di dati possibile per

rendere efficace il set up della Norma M20 FC Zytek ufficiale

sull’impegnativo tracciato di Popoli dove il grip favorisce

sicuramente il rendimento della gomme Pirelli e dove un

progresso consistente si è visto nella seconda manche. “Le

regolazioni della nostra Osella in generale sono buone – ha

spiegato Merli dopo le prove – abbiamo provato delle soluzioni

diverse per poter ottimizzare il lavoro di assetto e gomme in

gara, ma sarà una sfida molto tirata”-.

-“Stiamo lavorando molto dopo aver raccolto dati in

configurazioni diverse nelle due manche di prova – ha detto

Faggioli – alcuni tratti di percorso sono molto impegnativi e

trovare i giusti compromessi di set up è complicato”. (ANSA).



—

