Auto: la Dakar Classic anticipa e parte il 31 dicembre

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Sono davvero le ultime ore di attesa

e poi la Dakar Classic 2022 per la Squadra Corse Angelo Caffi

entrerà finalmente nel vivo e Luciano Carcheri e Giulia Maroni

avranno i primi riscontri agonistici sulla Nissan Terrano 1. Con

il cambio di programma dell’ultimo momento deciso dagli

organizzatori, dato l’alto numero di partecipanti che sfiora le

150 unità, l’edizione di quest’anno si metterà in movimento con

un giorno di anticipo, ovvero venerdì 31 dicembre.

La Nissan Terrano 1 preparata da TecnoSport recante il numero

#759 sulle portiere dovrà affrontare il lungo trasferimento da

Jeddah ad Ha’il, di ben 838 chilometri, per raggiungere il

bivacco che ospiterà le prime tre giornate. Nessun settore

competitivo ma comunque un discreto antipasto prima del via

delle ostilità vero e proprio, in programma per Capodanno con la

tappa Ha’il – Ha’il.

Il compito di difendere i colori del team bresciano sarà di

Luciano Carcheri, settimo assoluto e primo di classe H2.8

nell’edizione di dodici mesi fa che con questa uscita

totalizzerà dieci apparizioni alla Dakar. Al suo fianco la

campionessa italiana Cross-Country Rally 2021 Giulia Maroni,

all’esordio nel rally raid più famoso del mondo.

L’equipaggio ha affrontato oggi un test fra le sabbie nei

dintorni di Jeddah con un breve settore competitivo per

verificare che tutta la strumentazione di bordo risulti

funzionante e che la vettura, sotto l’aspetto prettamente

tecnico, risponda a dovere. “Possiamo dirci soddisfatti – ha

detto Carcheri al rientro al bivacco – il test è andato molto

bene, siamo pronti per prendere il via di questa sfida. La prima

tappa, quella del 1 gennaio, sarà chilometricamente piuttosto

breve con solo 127 chilometri totali e 22 di settore

competitivo, un giusto antipasto. Domani invece il lungo

trasferimento verso Ha’il che sarà la nostra base per i primi

due giorni di azione fino alla Marathon Stage che unirà le tappe

del 3 e 4 gennaio”. (ANSA).



