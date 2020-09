Auto: la Peugeot 308tcr di Arduini ruggisce ancora

(ANSA) – ROMA, 14 SET – E’ stato un weekend trionfale quello

della Peugeot 308TCR di Massimo Arduini nel terzo weekend

dell’ATCC, andato in scena sul tracciato di

Vallelunga questo fine settimana. La vettura del Leone ha così

celebrato al meglio i 210 anni di storia della casa Francese,

conquistando per due volte la vittoria tra le vetture turismo

dell’ATCC e

salendo in entrambe le occasioni sul podio assoluto. Con ben 33

vetture al via, la lotta in pista è stata ampia e vivace e ha

visto vetture di categorie diverse confrontarsi sullo stesso

piano. Acquista per questo ancora più valore la prestazione

della PEUGEOT 308TCR di Massimo Arduini, capace in gara di

lottare ad armi pari con le ben più potenti vetture GT. “Sono

davvero felice di quanto abbiamo dimostrato a Vallelunga. In

questa occasione turismo e GT correvano insieme, un po’ come

succede nella 24h del Nurburgring. Un gran bel banco

di prova direi. Io ho guidato bene, mi sentivo la 308TCR cucita

addosso e grazie alla mia esperienza ci siamo districati bene in

un contesto non semplice. Abbiamo dominato la classe turismo e

ci siamo messi alle spalle anche numerose GT. Devo dire grazie

alla bontà della vettura ma anche ai pneumatici Pirelli, che mi

hanno permesso di spingere costantemente al limite. Cadono in

questo periodo le celebrazioni dei 210 anni di PEUGEOT, volevo

regalare alla Casa del Leone, con la quale

ho corso e vinto tanto, un risultato speciale”. (ANSA).



