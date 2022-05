Auto: Montermini su Ferrari 488 GT3 ad Imola per la Le Mans Cup

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Andrea Montermini si prepara alla

gara di Imola nella Le Mans Cup. Il driver modenese sarà

nuovamente al volante della Ferrari 488 GT3 curata da AF Corse,

che condivide con lo svizzero Gino Forgione.

Montermini con il 3° posto in GT nella gara d’esordio stagionale

a Le Castellet in Francia, ha portato la prima super car del

Cavallino Rampante al traguardo ed insieme al professionale team

ha raccolto indicazioni importanti da capitalizzare sulla pista

di casa che tre settimane fa ha ospitato il GP di F.1.

La Le Mans Cup si rivela sempre più una serie internazionale

esaltante e con un alto seguito. La gara in programma alle 17.30

di sabato 14 maggio, sulla lunghezza di 110 minuti ed in diretta

streaming su lemanscup.com. Il programma sul circuito intitolato

ad Enzo e Dino Ferrari è molto intenso e si aprirà venerdì 13

maggio con le prime prove libere, a cui seguirà una seconda

sessione alle 17.40. Sabato alle 12.35 le qualifiche

stabiliranno la griglia di partenza della categoria Gran Turismo

sui 4.909 metri di pista sulle rive del Fiume Santerno.

“La gara di casa infonde una motivazione particolare ed è

preceduta da emozione ed attesa – afferma Montermini – in

Francia è arrivato un risultato soddisfacente, anche se siamo

consapevoli di disporre di un potenziale maggiore, purtroppo

limitato dal Balance of Performance imposto. AF Corse svolge un

lavoro preciso e sempre meticoloso e la nostra Ferrari 488 ci

permette di competere per il vertice. Insieme a Gino desideriamo

capitalizzare quanto raccolto al Le Castellet e condividerne la

gratificazione con i nostri partner che ad Imola saranno tutti

presenti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte