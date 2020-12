Auto: Peugeot svela motore Hypercar campionato mondo Fia-Wec

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Partner da 25 anni, PEUGEOT e TOTAL

svelano le caratteristiche tecniche del Powertrain della loro

Hypercar LMH per il Campionato del Mondo FIA-WEC.

I team PEUGEOT SPORT e TOTAL hanno utilizzato la loro esperienza

e il loro know-how nell’ibridazione e nella competizione ai

massimi livelli per sviluppare un propulsore ibrido (PEUGEOT

HYBRID4 500kW), che soddisfi i nuovi requisiti normativi del WEC

(World Endurance Championship).

PEUGEOT Sport ha attinto dalle proprie esperienze nell’endurance

(in cui ha corso con i propulsori V8 e V12 di PEUGEOT 908) e in

quelle di PSA Motorsport nel WRC (coi motori 4 cilindri) per

sviluppare un nuovo propulsore V6 biturbo da 2,6 litri a V di

90°. Posizionato alle spalle del pilota, questo motore peserà

165 kg e metterà a terra tramite le ruote posteriori una potenza

massima di 500 kW (680 CV). “L’architettura del propulsore

PEUGEOT HYBRID4 500kW è la conseguenza dell’applicazione di un

rigido regolamento tecnico del campionato FIA WEC. Inizialmente

avevamo pensato di progettare un motore con un singolo turbo, ma

ciò non ci avrebbe permesso di centrare l’obiettivo del

baricentro del motore. Un V6 biturbo è la migliore soluzione tra

tecnologia, peso, architettura, affidabilità e prestazioni”

afferma François Coudrain, Powertrain Director del programma WEC

di PEUGEOT Sport.

Il cambio sequenziale robotizzato a 7 rapporti (più

retromarcia) sarà azionato elettronicamente dal paddle al

volante. Alla stessa maniera, anche l’impianto frenante «Brake

by Wire» realizzato da PEUGEOT Sport verrà gestito

elettronicamente. Il pilota sarà in grado di regolare

l’intensità del freno motore generato dal motore elettrico,

nonché la forza applicata ai dischi dalle pastiglie freni, per

ottenere una distribuzione elettrica rigenerativa idraulica

ottimale. La gestione dell’energia, sia in fase di accelerazione

che di recupero (limitata dalla normativa a 200 kW di potenza),

sarà quindi un punto chiave per le prestazioni e l’efficienza

della vettura (ANSA).



