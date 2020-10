Auto: primo segno positivo Europa, +1,1% a settembre

Dopo otto mesi di cali il mercato dell’auto dell’Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) registra a settembre il primo segno positivo dell’anno. Le immatricolazioni – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – sono state 1.300.050 con un incremento dell’1,1% sullo stesso mese 2019. Da inizio anno sono state vendute 8.567.920 auto, il 29,3% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso.

Positivo il dato delle immatricolazioni di Fca, che a settembre ha immatricolato sullo stesso mercato 77.807 auto, l’11,8% in più dello stesso mese del 2019, con un aumento della quota dal 5,4 al 6%. Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono 490.200, in calo del 33,9% sull’analogo periodo del 2019. La quota passa dal 6,1 al 5,7%. (ANSA).



