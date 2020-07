Auto: si assesta il calendario 2020 del Tricolore Salita

(ANSA) – ROMA, 02 LUG – Si è assestato il nuovo calendario del Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. Le date sono state avallate dalla Giunta Sportiva ACI nella seduta del 1 luglio 2020. La modifica riguarda lo scambio di data tra le due gare del doppio appuntamento siciliano: La Monti Iblei sarà dal 16 al 18 ottobre e la Monte Erice dal 23 al 25.

Il nuovo e rimodulato calendario della amata specialità della competizioni in salita è un ulteriore tassello della pronta risposta alla ripresa delle gare, permesso dal meticoloso e costante lavoro della Federazione, di concerto con gli organi di governo nazionale preposti, iniziato sin dallo stop forzato per il diffondersi dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Gli organizzatori che hanno confermato lo svolgimento delle proprie gare, hanno svolto il lavoro preventivo per adeguare l’evento alle disposizioni governative ed alle direttive federali, in piena collaborazione con le autorità locali preposte.

Il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 inizierà con la 70^ Trento – Bondone che ha ritrovato le condizioni di svolgimento grazie allo spostamento di data al 26 luglio. Il 9 agosto si tornerà a gareggiare in Veneto alle porte di Belluno per la 46^ Alpe del Nevegal, che dopo l’edizione 2019 si riconferma nel tricolore; due settimane più tardi nel week end del 23 agosto ci sarà la tappa umbra del 55° Trofeo Luigi Fagioli a Gubbio; solo una settimana dopo, il 30 agosto si svolgerà la 58^ Svolte di Popoli, la classica abruzzese che torna nella massima serie; A metà settembre dall’11 al 13 la serie approderà in Sardegna per la 59^ Alghero-Scala Piccada, altro rientro in CIVM; dal 2 al 4 ottobre sarà il Friuli ad ospitare il 6° round in provincia di Udine, con l’esordio nella massima serie della 43^ Cividale – Castelmonte; due settimane più tardi, dal 16 al 18 ottobre, Campionato e Trofeo arrivano in Sicilia nella provincia ragusana a Chiaramonte Gulfi con la 63^ Salita Monti Iblei, che si rilancia nel 2020 ed esordisce in CIVM; una settimana dopo, dal 23 al 25, la 62^ Monte Erice, classica trapanese, a chiudere la serie sarà la 25^ Luzzi – Sambucina alle porte di Cosenza dal 13 all’15 novembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte