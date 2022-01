Auto si schianta contro albero nel Bolognese, morti 81enne

Condividi l'articolo

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 8.30, a Imola nel Bolognese. Per cause al vaglio della polizia locale, una vettura, una Fiat Panda, condotta da un pensionato di 81 anni, Ernesto Cassani, mentre percorreva via Montanara in direzione Ferrara si è schiantata contro un albero.

L’impatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Punta, non sono stati coinvolti altri veicoli. Non si esclude che l’automobilista, residente a Imola, possa avere avuto un malore mentre era al volante, sul posto anche il 118. (ANSA).



