Auto: Trofeo Fagioli corre contro il Covid con Umbra Control

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Prevenzione e sicurezza in pista e

fuori per il 55° Trofeo Luigi Fagioli. Sulla scia di una lunga

tradizione e viste le nuove contingenze del momento, gli

organizzatori della prova umbra del Campionato Italiano Velocità

Montagna che si disputa a Gubbio nel weekend del 23 agosto hanno

stretto una partnership con Umbra Control, società perugina di

sistemi di sicurezza, per ottimizzare il pieno rispetto delle

normative anti covid-19 che quest’anno caratterizzano l’evento.

Una collaborazione che conferma il Comitato Eugubino Corse

Automobilistiche ancora una volta all’avanguardia tra le massime

cronoscalate europee, che quest’anno sono previste senza la

presenza di pubblico.

Umbra Control donerà al Trofeo Fagioli delle apposite mascherine

insieme al proprio partner Login Security Technology di

Sinalunga: un supporto che contribuirà ad assicurare le ideali

misure di tutela per tutti i partecipanti all’evento.

Inoltre, nel rispetto delle direttive previste dal protocollo

varato da ACI Sport, prevenzione e sicurezza saranno garantite

anche grazie alla presenza di 3 termocamere del produttore

Hikvision. Si tratta di soluzioni portatili con rivelatori

termici che consentono di misurare rapidamente la temperatura

corporea anche se le persone sono in movimento, con elevata

precisione e in tempo reale. Le termocamere saranno utilizzate

nell’area paddock nei pressi dello stadio “Pietro Barbetti” e

nel quartier generale della manifestazione con centro accrediti

e segreteria al complesso di San Secondo per monitorare

l’accesso di tutti i partecipanti. “Per l’edizione 2020 del

Trofeo Fagioli sono richiesti accorgimenti essenziali rispetto

alla situazione attuale – dichiara Luca Uccellani, presidente

del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche -; nell’interesse

di tutti stiamo provvedendo a quanto sia necessario al rispetto

delle regole e alla cura di ogni dettaglio organizzativo legato

alla sicurezza. La partnership con Umbra Control è un altro

passo fondamentale nella realizzazione dell’evento”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte