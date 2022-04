Auto: Valentino Rossi ‘voglio correre 24 ore di Le Mans’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – “Come Lewis Hamilton, come visto a

Valencia quando ci siamo scambiati la sua auto con la mia moto,

ho grande passione per tutto il Motorsport in generale e da

questo punto di vista siamo uguali”. In una intervista a

Eurosport in occasione del suo esordio sulle quattro ruote a

Imola Valentino Rossi svela i suoi obiettivi futuri dopo l’addio

alla MotoGp.

“La passione – assicura il pilota pesarese – è la base, voglio

essere forte e andare veloce, in gare importanti come la 24 Ore

di Spa e in futuro Le Mans, una corsa molto celebre. Voglio

capire fin dove posso arrivare e se posso raggiungere alti

livelli anche sulle auto” (ANSA).



