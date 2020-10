Auto vandalizzate e furti in vetture a Rimini, due arresti

(ANSA) – RIMINI, 31 OTT – Due giovani di 26 e 25 anni,

cittadini marocchini, sono stati arrestati la scorsa notte dai

carabinieri della compagnia del Comando provinciale di Rimini

per furto e danneggiamento. I due sono stati fermati in

flagranza di reato mentre rompevano il finestrino di un’auto

parcheggiata in zona Bellariva di Rimini, poco distante dal

parcheggio dell’Ospedale Infermi, dove pochi giorni fa erano

stati commessi furti analoghi. Secondo gli investigatori dei

carabinieri, i due giovani potrebbero essere gli autori degli

atti vandalici a scopo di furto in 30 auto parcheggiate

all’Ospedale, tra cui alcune di proprietà di infermieri e

personale ospedaliero.

Le modalità e la vicinanza, anche temporale, dei due episodi,

secondo i carabinieri porterebbero ad escludere azioni mirate

contro il personale medico e infermieristico.

Gli arrestati sono stati sorpresi a infrangere vetri di

vetture con una mazza da baseball in ferro e sono riusciti a

danneggiarne nove prima dell’arrivo dei militari. Utilizzavano

giubbini catarifrangenti arancioni per fingersi operatori

ecologici e passare inosservati. I due giovani, che risultano

senza fissa dimora e con residenza fuori provincia, sono stati

sottoposti a giudizio con il rito direttissimo nella mattinata

di oggi. Gli arresti sono stati convalidati; i due condannati a

un anno e 4 mesi, e un anno e 10 mesi di reclusione ed entrambi

rimessi in libertà. (ANSA).



