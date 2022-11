Auto: via ai corsi di guida sicura, appuntamento a Vallelunga

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Educare i giovani alla guida sicura,

facendo della responsabilità e del rispetto delle regole i punti

di riferimento delle nuove generazioni, in auto come sulla moto

o mezzi di mobilità dolce. A fine 2022, il tour sul territorio

avrà coinvolto oltre 3.000 studenti in 22 tappe. Sara Safe

Factor – il progetto educativo di Sara Assicurazioni-Compagnia

assicuratrice ufficiale dell’Aci – in collaborazione con Aci

Sport, chiude un anno di incontri, che ha visto il ritorno in

aula e in presenza, con una giornata speciale, ‘The best of Sara

Safe Factor’. L’appuntamento è per domani in una location

d’eccezione, il Centro Aci guida sicura di Vallelunga (Roma),

uno dei punti di riferimento in Europa in tema di sicurezza su

strada e per le tecniche di guida responsabile. Grazie alla

collaborazione con l’Automobile club di Frosinone, la giornata

coinvolgerà 200 studenti provenienti da vari istituti della

provincia di Frosinone: l’IIS Pertini di Alatri, l’IIS Bragaglia

di Frosinone, l’IIS Ceccano e una folta delegazione dall’Ateneo

di Cassino. Gli studenti parteciperanno a un percorso

esperienziale di circa un’ora e mezza a cura degli esperti di

Sara Safe Factor e del pilota Andrea Montermini che porterà la

propria testimonianza e i consigli per una guida sicura e

consapevole, spiegando il concetto fondamentale per cui “in

strada e in pista vincono le regole”. Focus anche sulla

sicurezza alla guida di due ruote o monopattini, con particolare

attenzione alle conseguenze della distrazione e all’importanza

del corretto utilizzo del casco, con la guida del responsabile

del Roma Bike Park, Emiliano Cantagallo. A seguire prenderà il

via una sessione di esercitazioni pratiche, a bordo di auto per

i patentati e su monopattini per chi non ha la patente. (ANSA).



