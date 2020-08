Auto: vittoria e record per Merli alla 46/a Alpe del Nevegal

(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Il Campionato Italiano Velocità

Montagna 2020 è iniziato con la 46^ Alpe del Nevegal che ha

regalato forti emozioni ai tanti appassionati che hanno seguito

on line ed in diretta la competizione. Christian Merli, su

Osella FA 30 EVO Zytek LRM di gruppo E2SS ha vinto il duello

ravvicinato con Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek di gruppo

E2SC. Il trentino di Vimotorsport, a cui apparteneva anche il

precedente record, ed il fiorentino di Best Lap alla sua prima

volta al Nevegal, hanno avuto un botta e risposta a suon di

record. Ha iniziato Faggioli con il suo passaggio da primato in

gara 1 a cui il driver del Blue City Team ha risposto con

2’23″01 abbassando il tempo di 47 centesimi di secondo. In gara

2 con il tempo di 2’22″66 Merli ha fatto registrare il nuovo

record sui 5,5 Km.

Sul podio un’altra Osella,la FA 30 Zytek del trentino Diego

Degasperi, ormai molto in confidenza con la prototipo monoposto

al suo terzo podio 2020.

“Ci siamo impegnati al massimo ed è stato un eccellente duello –

ha dichiarato Merli – aspettare di partire dopo aver conosciuto

il tempo di Simone mi ha dato tanta ansia. Abbiamo ottimizzato

alcuni particolari anche prima del via perché eravamo

consapevoli dell’attacco di Simone.Eccellente il lavoro delle

gomme Avon su questo fondo”- “Con i dati raccolti in prova abbiamo potuto lavorare e

progredire rapidamente – ha commentato Faggioli – Sono molto

contento di arrivare subito al duello su record con Christian

all’esordio qui al Nevegal. Abbiamo adottato delle soluzioni

efficaci grazie anche alle scelte fatte co Pirelli per la

mescola di pneumatici più adatta”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte