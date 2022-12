Autobus cade in un fiume nel nord-ovest della Spagna, 4 morti 

Condividi l'articolo

Almeno quattro persone sono morte la notte scorsa dopo che un autobus è caduto in un fiume da un ponte in Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Lo hanno riferito oggi le autorità locali. I servizi di emergenza hanno annunciato su Twitter di aver recuperato i corpi senza vita inizialmente di due passeggeri. Successivamente l’Afp ha appreso dalla Guardia Civil spagnola del ritrovamento di altre due vittime vicino al relitto, tra cui una donna. Altre due persone, tra cui l’autista del bus, sono state ricoverate in ospedale.

