Autobus cade in un fiume nel nord-ovest della Spagna, 6 morti

E’ salito a sei il numero dei morti nell’incidente del bus precipitato la notte scorsa in un fiume mentre attraversava un ponte nella regione della Galizia nordoccidentale, in Spagna. Lo hanno reso noto funzionari dei servizi di emergenza. Secondo il quotidiano regionale La Voz de Galicia, l’autobus trasportava persone in visita a parenti nel carcere di Monterroso, nella Galizia centrale. Due persone, tra cui l’autista dell’autobus, sono state soccorse e portate in ospedale. I servizi di emergenza hanno recuperato due cadaveri vicino al luogo dell’incidente mentre altri quattro sono stati trovati successivamente nel fiume. “Le squadre di soccorso confermano che tutte le persone scomparse sono state recuperate”, hanno scritto su Twitter i servizi di emergenza della Galizia, annunciando la sospensione delle ricerche.

