Valori di alcol nel sangue quasi il doppio di quelli massimi consentiti. È quanto riscontrato durante un controllo ad un automobilista riminese di 39 anni fermato dalla Polizia Locale di Treviso nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. L’uomo, in stato di ebbrezza, aveva percorso alcune centinaia di metri sulla circonvallazione esterna quasi sfiorando l’impatto con le auto in marcia lungo l’anello stradale. La pattuglia, in servizio nelle vicinanze, ha proceduto al ritiro della patente di guida.