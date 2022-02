Autoriciclaggio: 4 arresti e sequestro beni in Calabria

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANZARO, 17 FEB – I finanzieri del Comando

provinciale della di Catanzaro, coordinati dalla Procura della

Repubblica di Lamezia Terme, hanno arrestato e posto ai

domiciliari in esecuzione di un provvedimento del Gip di Lamezia

Terme, quattro persone e sequestrato di due società e beni, per

un valore superiore ai 5,2 milioni di euro. Gli arrestati sono

accusati di associazione a delinquere finalizzata

all’autoriciclaggio.Perquisizioni oltre che in Calabria anche in Lombardia, Trentino e Campania. Tra i beni sequestrati ci sono

un albergo a Madonna di Campiglio,uno stabilimento industriale a

Lamezia Terme e un’imbarcazione del valore di 300 mila euro.

L’operazione denominata “Boccaccio” è scaturita a seguito

dell’approfondimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di

una sospetta operazione di “Voluntary Disclosure”, posta in

essere da un imprenditore lametino, il quale ha fatto rientrare

in Italia 500 mila euro investiti in banche maltesi per mezzo di

una società con sede nelle Isole Vergini. Le indagini, svolte

dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di

Catanzaro, hanno consentito di accertare, sia pure in fase

investigativa-cautelare, che la provvista derivasse non da una

eredità, come sostenuto dall’interessato, ma da pregressi reati

fiscali. I riscontri hanno consentito di ricostruire le attività

dell’imprenditore, del coniuge e di due consulenti operanti nel

Nord Italia: da qui è emerso che, attraverso una serie di

operazioni finanziarie, fosse stata riciclata la somma di oltre

un milione di euro provento di evasione fiscale. Per nascondere

l’origine illecita della provvista sarebbero state costituite

società di comodo in Svizzera dove allocare parte dei proventi

dell’evasione per poi procedere al loro reimpiego nel mercato

legale, attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile,

turistico e del noleggio di natanti.. Il Gip ha inoltre disposto

il sequestro di 1,5 milioni di euro. (ANSA).



