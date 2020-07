Auto:riparte Campionato italiano GT,in pista Bmw team Italia

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Dopo lo stop forzato, il BMW Team

Italia è pronto per tornare in pista ed inaugurare la stagione

2020 del Campionato Italiano Gran Turismo che debutterà con la

serie Endurance all’Autodromo del Mugello nel weekend del 18-19

luglio. La gara d’esordio della serie Sprint si correrà invece

il 2-3 agosto al Misano World Circuit. Come la scorsa stagione,

il Campionato si svolgerà con quattro gare della Serie Endurance

dalla durata di 3 ore e con quattro tappe della Serie Sprint

formate da due

gare di 50 minuti + 1 giro. Tutte le gare saranno precedute da

sessioni di prove libere e ufficiali, con queste ultime che

determineranno la griglia di partenza.

Per ciascuna serie saranno ben otto i titoli italiani che

saranno assegnati in questa stagione, la diciottesima del

tricolore Gran Turismo, oltre a quattro Trofei Nazionali e tre

Coppe Nazionali con equipaggi composti da due o tre piloti e

vetture appartenenti alle classi GT3, GT4 e GT Cup. Il BMW Team

Italia – gestito dalla Ceccato Motors Racing Team di Gianfranco

Ceccato – partecipa alle Serie Endurance e Sprint del Campionato

Italiano Gran Turismo GT3 con la BMW M6 GT3 e del Campionato

Italiano Gran Turismo GT4 con la BMW M4 GT4.

Per il weekend inaugurale di gara il BMW works driver che

partecipa con il BMW i Andretti Motorsport al Campionato ABB FIA

Formula E, Alexander Sims (GBR), scenderà in pista a bordo della

BMW M6 GT3 completando l’equipaggio composto dai piloti Stefano

Comandini (ITA) e Marius Zug (GER) del BMW Team Italia.

“Sono molto emozionato all’idea di tornare a gareggiare in

un’auto da corsa dopo questo lungo periodo di fermo che mi ha

visto impegnato in competizioni SIM” – ha dichiarato Sims dopo i

giorni di test in vista del debutto del 18 e 19 luglio.

I primi giri di pista della stagione 2020 saranno in programma

venerdì 17 luglio alle ore 11.35, quando al Mugello Circuit

scatterà il primo turno di prove libere della 18^ edizione del

Campionato Italiano Gran Turismo. (ANSA).



