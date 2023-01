Auto:Rovera su Ferrari punta 2023,si parte con 24 Ore di Daytona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Alessio Rovera è pronto a inaugurare

il 2023 nell’imminente appuntamento della 24 Ore di Daytona

svelando gli impegni principali che per la nuova annata di corse

lo confermano protagonista ai massimi livelli come pilota

ufficiale Ferrari. La stagione del driver varesino classe 1995

si annuncia particolarmente prestigiosa e lo vedrà in corsa nel

Mondiale Endurance e per la prima volta in pianta

stabile nel GT World Challenge. Si inizia da Daytona nella serie

nordamericana IMSA al volante della Ferrari 296 GT3, la nuova GT

del Cavallino Rampante all’esordio assoluto in gara:

appuntamento il 28-29 gennaio con la 61ma edizione della

classica della Florida. Rovera, al secondo anno come pilota

ufficiale di Maranello, sarà al via in equipaggio con Andrea

Bertolini, Onofrio Triarsi e Charlie Scardina sulla 296 GT3 di

Triarsi Competizione in classe GTD. Per Alessio si prospetta

dunque un’annata dal particolare peso specifico,

con il compito di continuare a sviluppare la nuova 296 GT3 e

prendere parte ai principali eventi internazionali, tra i quali

spicca la Endurance Cup del GT World Challenge.

“Mi sento ultra-motivato in vista di un’annata davvero

impegnativa nella quale di fatto dovrò guidare ogni tipologia di

Ferrari e – spiega Rovera alla vigilia del 2023 –

dare il massimo per confermarmi ai vertici dopo un biennio così

vincente. Ringrazio la Ferrari per la fiducia che mi ha

riservato, sono fiero di questo doppio ‘super programma’ FIA WEC

e GTWC che insieme a Daytona mi consentirà di competere di nuovo

anche alle 24 Ore di Le Mans e di Spa. Sono felice di tornare

sulla 488 GTE, con la quale mi ero trovato benissimo nel 2021

conquistando l’iride all’esordio, e non vedo l’ora di iniziare

perché questo secondo anno di esperienza come pilota ufficiale

del Cavallino Rampante sarà fondamentale. So di trovarmi nel

posto giusto, sviluppare e portare al debutto la 296 GT3 è un

orgoglio, portarla alla vittoria sarà la missione”. (ANSA).



