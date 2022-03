Auto:Strignano al via Carrera Cup su 911 GT3 Villorba Corse

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – Da quest’anno al via della Carrera

Cup Italia in partnership con il Centro

Porsche Treviso, la Scuderia Villorba Corse rilancia Benedetto “Benny” Strignano nella prestigiosa serie organizzata da Porsche

Italia, al via da Imola il prossimo 7-8 maggio. Classe 1998, il

promettente pilota pugliese ha già collaborato con la struttura

capitanata da Raimondo Amadio e ora, dopo aver concluso in

crescendo la stagione scorsa (coronando il primo anno in Carrera

Cup con il primo podio ottenuto nel gran finale di Monza), si

schiera al via insieme al team trevigiano con la consapevolezza

di accettare la grande sfida della nuova 911 GT3 Cup di ultima

generazione che dal 2022 sarà protagonista del monomarca

tricolore. Basata sul modello 992 e sempre più potente, sicura e

tecnologica, Strignano ha provato la nuova “Cup” da oltre 500

cavalli durante due giornate di test effettuate insieme alla

squadra proprio sulla pista dell’Autodromo Nazionale, dove ha

potuto prendere i primi riferimenti e ottenere dati e riscontri

sui quali basarsi in vista della stagione ormai alle porte. Il

connubio con il giovane pilota di Barletta è soltanto il primo

passo nei piani di Villorba Corse e del Centro Porsche Treviso,

che attraverso uno sviluppo strutturato puntano con ambizione

all’ampliamento del progetto che li lega sotto le insegne del

marchio tedesco. “Aver raggiunto l’accordo con Strignano –

spiega il team principal Raimondo Amadio – per noi è motivo di

piena soddisfazione: è un ragazzo che conosciamo e che lo scorso

anno ha dimostrato di saper intraprendere un importante percorso

di crescita in Carrera Cup, sia a livello di performance sia a

livello di gestione gara. Benny è il profilo più indicato per

questa nuova partnership che il team ha siglato con il Centro

Porsche Treviso, basata sull’idea di avviare un solido programma

di medio-lungo periodo “. La Carrera Cup Italia 2022 si articola

su sei round e dopo l’esordio di maggio a Imola passerà per i

circuiti di Misano, Mugello, Vallelunga e Porsche Experience

Center Franciacorta, per concludersi poi il 9 ottobre a Monza.

Tutto il campionato sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky

Sport e in chiaro su Cielo e in live streaming su

www.carreracupitalia.it (ANSA).



—

