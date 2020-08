Auto:Suzuki Cross Country; in Valtiberina riparte campionato

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Sabato 8 e domenica 9 agosto riparte

il Campionato Italiano Cross Country e si riaccende un doppio

semaforo verde Suzuki Italia. Da un lato, la corsa al titolo

assoluto con il driver della squadra ufficiale Lorenzo Codecà,

dall’altra il Suzuki Challenge. Il brianzolo è pronto a

lanciarsi nella mischia ancora una volta e sarà nuovamente

l’uomo da battere. Tornerà nella massima serie sempre su Suzuki

Gran Vitata 3.6 V6 benzina di Gruppo T1, la vettura che lo ha

accompagnato fedelmente sin dal primo Campionato Italiano vinto

insieme nel 2008. Una coppia che ha prodotto una serie di

successi da record e che per il 2020 punterà a portare a Suzuki

il nono tricolore assoluto e terzo consecutivo dopo le vittorie

2018 e 2019. La novità sarà alla destra di Codecà, rappresentata

dal navigatore friulano Mauro Toffoli.

“Partiamo anche quest’anno comunque, logicamente, sempre per

difendere il titolo – afferma Lorenzo Codecà – Affronteremo il

Campionato puntando al massimo della posta ad ogni gara. Non

possiamo ragionare diversamente. Ma le insidie e le variabili

non mancheranno, dato che quest’anno ci sono due novità

importanti. Sia il Valtiberina che il Tuscan non l’abbiamo mai

affrontate come gare, quindi saranno tutte da scoprire per noi

del Cross Country. Questa stagione è basata su settori con

terreno prettamente rallistico, molto più veloci”.

Il percorso del Cross Country Valtiberina prevede 405,73 km

complessivi, dei quali 70 km divisi su 7 prove speciali.

L’atmosfera inizierà a scaldarsi sabato 8, con lo shakedown

previsto nella mattinata. Il primo crono è previsto per le ore

15.04 con la PS “S. Martino in Grania” (5,95km) che anticiperà

la “Monte S.Marie” (10,96km). Entrambe le prove verranno

ripetute una volta prima dell’intervallo di gara. Si ripartirà

poi nella giornata di domenica 9 dalle ore 8.44 con il primo dei

tre passaggi sulla “Alpi di Poti” (12,06km), il tratto

cronometrato più lungo che deciderà le sorti della gara.

L’arrivo è programmato a partire dalle ore 16.00.

Il Valtiberina sarà il primo dei quattro round in calendario.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte