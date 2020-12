Avanti con Fuchsia OS, Google chiede aiuto a sviluppatori

Google “apre” un po’ di più Fuchsia OS, il sistema operativo open source su cui è al lavoro da quattro anni, per chiedere il contributo di sviluppatori esterni. In una nota, la società californiana spiega come partecipare per accelerare lo sviluppo del software, che – evidenzia – non è però ancora pronto per approdare su un prodotto.

“A partire da oggi, stiamo espandendo il modello open source di Fuchsia per rendere più facile il coinvolgimento del pubblico nel progetto”, si legge nella nota. “Abbiamo creato nuove mailing list pubbliche per discutere il progetto, aggiunto un modello di governance per chiarire come sono prese le decisioni strategiche e aperto il tracker dei problemi ai collaboratori pubblici per vedere su cosa si sta lavorando”.

Di Fuchsia OS non si conoscono ancora molti dettagli. Google spiega che è “progettato per dare priorità a sicurezza, aggiornabilità e performance””, ma non è chiaro se il sistema operativo sia pensato per pc o dispositivi mobili, magari in sostituzione di Chrome OS e Android, oppure per gli oggetti connessi come ad esempio gli smart speaker.



