Avati, Scarpati e Mughini a Emporio letterario Pienza

Il regista e autore Pupi Avati, che torna in libreria con un nuovo romanzo gotico, Aldo Cazzullo, Giampiero Mughini, Paolo Crepet, Nora Venturini insieme a Giulio Scarpati, ma anche, Maria Rosa Cutrufelli, Diego De Silva, Paolo Di Paolo e Roberto Ippolito saranno gli ospiti dell’Emporio letterario di Pienza (Siena) in programma il 26 e 27 settembre.

Gli eventi saranno proposti all’aperto, nel cortile di Palazzo Piccolomini, in Piazza Pio II, nel giardino della Fondazione San Carlo Borromeo nel centro storico di Pienza, nel completo rispetto delle misure anti-Coronavirus. L’ingresso è libero e gratuito nel rispetto degli obblighi di contenimento sociale.

(ANSA).



