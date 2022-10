“Avete chiesto al cane della Cirinnà?”. L’ironia sui dem e le polemiche per i contanti

Condividi l'articolo

Continua il dibattito sul tetto al contante. La proposta avanzata dalla Lega per alzare il tetto da 2 mila a 10 mila euro per i pagamenti ha scatenato la rabbia del Partito Democratico. Si tratta di un liberi tutti per il segretario dem Enrico Letta: “Aiuta una parte del Paese a scapito dell’altra parte del paese, un aiuto a chi vuole evadere” . Ma il web spesso non perdona. E in molti ricordano il silenzio del Nazareno su un altro affare di contante, ovvero i famosi 24 mila euro del cane di Monica Cirinnà.

I 24 mila euro (in contante) della discordia

In molti ricorderanno la controversa vicenda del denaro rinvenuto nella cuccia dell’amico a quattro zampe dell’ex parlamentare del Partito Democratico. I 24 mila euro in banconote di grosso taglio (58 banconote da 500 euro) sono stati trovati nella residenza toscana della paladina del mondo LGBTQ, che non ha alcuna intenzione di privarsene. “Quel terreno è di mia proprietà, rivoglio indietro i miei 24 mila euro” , il grido della dem, ma per il momento il denaro resta sotto sequestro.

Una cifra piuttosto importante, non per tutti sicuramente. Eppure rigorosamente in “cash”. All’epoca nessuna presa di posizione da parte del mondo piddì, solo silenzio. Ma il mondo del web non dimentica e il cane della Cirinnà è tornato in auge su Twitter proprio a causa della disputa sulla proposta del Carroccio. E no, i dem non fanno una bella figura.

“Avete chiesto al cane della Cirinnà?”

Alzare il tetto al contante a 10 mila euro è una schifezza immonda secondo Pierfrancesco Majorino. Una posizione netta, tranchant, ma “vittima” di repliche altrettanto perentorie. “Effettivamente il cane della Cirinnà stava a 24.000. Questa discriminazione uomo-cane non si può accettare” , la stilettata di un utente. Nelle ultime ore sono comparsi meme di ogni tipo, molti con dei cani impegnati al bancomat per prelevare qualche migliaia di euro. Un po’ come l’amico a quattro zampe dell’ex senatrice. Ma c’è anche chi ha sottolineato che coloro che si stanno scagliando contro l’aumento del tetto al contante sono gli stessi che non avevano nulla da dire sul denaro rinvenuto nella cuccia dell’animale sopra citato. L’ennesima dimostrazione plastica dell’incoerenza della sinistra.

Comunque non tutti nel PD sono contrari all’innalzamento del tetto sul contante secondo me. Ad esempio, avete chiesto al cane della Cirinnà? — Lollobastardo (@Lollobast) October 27, 2022

Con il limite del contante a 1000 euro hanno trovato comunque 24.000 euro nella cuccia del cane della #Cirinnà. Per dire. — Propaganda Right (@PropagandaRigh1) October 27, 2022

Tetto del contante a 10 mila Euro. Il cane della Cirinnà… pic.twitter.com/SQUb6vVIG1 — Massimo (@Misurelli77) October 27, 2022

