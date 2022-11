“Avete votato il reddito”. Ed è scontro tra Bagnai e la Paita

Condividi l'articolo

Scontro verbale durante la trasmissione di La7 Coffee Break sul reddito di cittadinanza tra Raffaella Paita, presidente dei senatori del gruppo Azione-Italia Viva alla Camera e Alberto Bagnai, deputato e responsabile del Dipartimento Economia della Lega.

Il tema oggetto della discussione è stato affrontato dal governo Meloni nelle ore precedenti con un ridimensionamento del reddito grillino il prossimo anno fino alla sua abolizione nel 2024 e sostituirlo con un’altra misura più congrua. La Paita ha ricordato al collega leghista di aver votato “quel” reddito di cittadinanza. “ Questa autocritica ci fa molto piacere” , afferma, ironizzando sul fatto di avere una “coerenza incredibile. Non solo lo avete votato ma oggi rinviate il fatto di cancellarlo” .

Secca la risposta di Bagnai. “Già al tempo in cui votammo, la proposta di Salvini era chiara: se rifiuti un’offerta decadi dal beneficio” , spiega chiaramente, sottolineando come il reddito di cittadinanza sia una misura complessa che aiuta le persone che non sono in grado di lavorare e coloro i quali non riescono. “Il vero scandalo è che di quelle persone lì, 660mila, il 57 per cento non si è neanche presentato a un centro per l’impiego e l’altro scandalo è che la misura è per sempre: 18 mesi, un mese stai fuori, poi altri diciotto mesi” .

Il deputato della Lega spiega perché è una misura nata già sbagliata e alla quale il nuovo governo, finalmente, ha messo mano cancellandola nel 2024. “Se fosse per sempre non incentiverebbe le persone a cercare lavoro. L’intervento che è stato fatto a mio avviso è difendibile. Noi quando facciamo uno sbaglio lo correggiamo, voi no? Non sbagliate mai?” , chiede alla Paita. “Non possiamo essere accusati di questo” . L’espondente di Azione-Italia Viva, però, sostiene che la Lega abbia fatto uno sbaglio senza corregerlo in questa manovra affermando di “prendere tempo per un altro anno” . Da qui la proposta della Paita che vorrebbe trasformare il reddito di cittadinanza nello “strumento che c’era in precedenza, intervenire sulle fasce che sono in povertà e che sono inabili al lavoro e con uno strumento che passi attraverso i Comuni” .

Bagnai spiega, quindi, di voler andare avanti su un punto fondamentale: “la cosa più saggia, mi piange il cuore dirlo perché è un avversario politico ma persona di equilibrio, il presidente Gentiloni, che ha detto ‘prima vediamo il testo’” .

—

